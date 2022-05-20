Эксперты рассказали о важности празднования 1100-летия принятия ислама Булгарией

Мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией начались накануне. Эксперты прокомментировали важность этого праздника с точки зрения политики, экономики и простых жителей Татарстана.

«С точки зрения предпринимателя я вижу в этом событии для Татарстана возможность развития как всего региона, так и бизнеса в регионе. Как говорится — мир держится на рукопожатиях, и чем больше людей, в том числе инвесторов, познакомятся с нами, увидят инвестиционную привлекательность нашего края, тем больше у нас будет возможностей строить, создавать и улучшать жизнь как в Республике, так и в стране», — считает гендиректор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов.

Бизнесмен также отметил, что масштабные международные мероприятия дадут многим татарстанцам радость и покажут «мир открыт нам, а мы открыты миру».

Возможность заявить об экономической и социальной успешности республики увидела в мероприятиях и советник мэра Елабуги по туризму и охране культурного наследия Гульзада Руденко.

«Язык, религия, культура и традиции — это то, о чем мы должны говорить, в особенности сейчас, во времена, когда информационное поле зачастую заполнено негативом», — добавила она.

Татарстан создал основания для модели «мягкой силы» общественной дипломатии татарского мира и кросс-культурных отношений, уверен профессор КИУ, советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов.

«Полагаю, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией будет укреплять культуру множественной социокультурной идентичности российской цивилизации, что выступит залогом устойчивых межнациональных и межрелигиозных отношений, “платформой” выстраивания “гибкой” модели федерализма, политикой “взращивание смыслов”, развитием гуманитарных практик личностного роста и многоуровневых моделей социальных и гуманитарных инноваций», — сделал вывод ученый.

Различные мероприятия помогают продемонстрировать опыт Татарстана в сфере межнационального и межрелигиозного взаимодействия. Другие призваны показать экономическую успешность региона. Но этим все не ограничивается.

«Празднование 1100-летия принятия ислама также помогает показать нашу культуру и представителям других народов и стран, даёт возможность найти общие точки соприкосновения, станет платформой для запуска новых интересных проектов и мероприятий», — считает председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров.

https://www.tatar-inform.ru/news/eksperty-rasskazali-o-vaznosti-prazdnovaniya-1100-letiya-prinyatiya-islama-bulgariei-5866520