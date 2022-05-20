Участниками 13-го экономического форума KazanSummit стали около 5 тыс. человек. На пленарном заседании обсудили возрастающую роль сотрудничества с исламскими странами в условиях санкций, а также возможности индустрии халяль. Ключевые тезисы выступлений – в обзоре «Татар-информа»

В саммите принимают участие более 5 тыс. человек

В этом году модератором пленарного заседания саммита, который открылся сегодня на «Казань Экспо», стал главный редактор телеканала Турецкой государственной телерадиокомпании TRT World Юсуф Эрим. Он отметил, что Россия уделяет большое значение усилению многосторонних отношений с мусульманскими странами. Активно устанавливает связи, в частности, Татарстан.

Спикер сообщил, что саммит собрал в этом году более 5 тыс. участников из 65 стран мира и 59 регионов России. Программа форума включает более 100 сессий. Он сказал, что темой саммита в этом году стала «Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль». При этом Юсуф Эрим напомнил, что термин «халяль» используется не только для продуктов питания – это образ жизни, предполагающий осознанное потребление.

Модератором пленарного заседания саммита стал главный редактор телеканала Турецкой государственной телерадиокомпании TRT World Юсуф Эрим Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приветствие участникам саммита направил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, который отметил, что «Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения», взаимодействие развивается в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, претворяются в жизнь крупные совместные проекты.

Также к участникам обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его приветствие зачитал замглавы ведомства Михаил Богданов. Министр отметил, что в этом году саммит приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. И это хороший повод взглянуть на состояние и перспективы отношений России с исламским миром через призму многовековой истории. «Отрадно, что сегодня нас многое объединяет. Прежде всего, приверженность цели демократизации международной жизни, а также безусловное уважение права народов мира самостоятельно определять свою судьбу. Мы отвергаем расистские предрассудки, претензии на исключительность, любые иные проявления неоколониального мышления», – отметил министр.

Приветствие министра иностранных дел РФ зачитал замглавы ведомства Михаил Богданов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Российская экономика показала свою устойчивость»

Фактически вторым лейтмотивом, кроме халяль, стала тема санкционного давления на Россию. Большинство спикеров так или иначе затрагивали ее. Например, министр экономики РФ Михаил Решетников отметил, что курс на развитие партнерства со странами исламского мира сейчас крайне важен.

Глава Минэка считает, что мировая экономика сейчас столкнулась с новыми вызовами – нарушением цепочек поставок, нарастанием продовольственных и энергетических проблем, угрозой инфляции в крупнейших экономиках. «Ситуацию усложняет беспрецедентное санкционное давление в отношении России. Изначально ограничения были направлены на дестабилизацию и подрыв российской экономики. А по факту – нарушают всю мировую экономику и торговлю, ведут к повышению цен на товары, ухудшают благосостояние людей во многих странах мира и стимулируют инфляцию», – выразил мнение министр.

Михаил Решетников: «В стране сформирован необходимый запас прочности для дальнейшей трансформации нашей экономики и ее роста» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вместе с тем он отметил, что Россия уже давно живет в условиях санкций и внутренний рынок и внешнеэкономические связи научились адаптироваться под меняющиеся обстоятельства. «И сейчас российская экономика показала свою устойчивость», – подчеркнул Решетников.

Министр напомнил, что ситуация на финансовом и валютном рынках стабилизировалась, производство резко не сократилось, соответственно, не произошло роста безработицы, а инфляция даже замедлилась. «В стране сформирован необходимый запас прочности для дальнейшей трансформации нашей экономики и ее роста», – констатировал он.

В России создают единую национальную систему стандартов халяль

Вместе с тем у России большие перспективы сотрудничества с исламскими странами, роль которых в современном мире заметно растет. «Тот факт, что государства придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, позволяет видеть страны исламского мира надежными стратегическими партнерами», – заявил Решетников.

«Тот факт, что государства придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, позволяет видеть страны исламского мира надежными стратегическими партнерами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В числе приоритетных проектов сотрудничества – развитие логистики, в том числе за счет создания транспортного коридора «Север – Юг», сфера IT, атомная и «зеленая» энергетика, промышленность. Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. «Мы ценим доверие всех компаний, которые продолжают работать и извлекать прибыль от сотрудничества с Россией», – заметил министр.

Особое внимание – кооперации в агропромышленном секторе. Уже сейчас российские предприятия успешно поставляют халяльную продукцию в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман, Египет. Большие перспективы в освоении рынка Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Для продвижения продукции в России сейчас создается единая национальная система оценки продукции на соответствие стандартам халяль. Глава Минэка также предложил создать продуктовые хабы в ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии и Сингапуре.

«Россия, как и раньше, открыта к сотрудничеству. Напомню, у нас проживает 20 млн мусульман. Санкции временные, а экономические и дружеские связи, которые выстраивались между нашими странами десятилетия, они опираются, прежде всего, на интересы нашего бизнеса и населения. Именно этим мы должны руководствоваться, принимая решения о развитии взаимодействия сегодня и всегда», – полагает Решетников.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Туркменистана с Россией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан стал флагманом РФ в сотрудничестве со странами исламского мира»

В саммите принял участие председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил, что Татарстан традиционно выступает инициатором и проводником многих проектов, предложений, направленных на развитие межгосударственного сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах. «Такая миссия сегодня особенно востребована. Она призвана сберечь и укрепить тот фундамент, на котором испокон веков создавалась и обогащалась культура российско-исламского цивилизованного диалога, формировалось мировоззрение и духовная близость многонациональной России и мусульманских стран», – уверен Бердымухамедов.

По его словам, Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Туркменистана с Российской Федерацией. «Наши отношения самым положительным образом влияют и на характер стратегического партнерства двух стран, обогащают и придают дополнительную прочность отношениям двух государств, отвечают долгосрочным интересам», – подчеркнул Бердымухамедов.

По словам Рамазана Абдулатипова, группа «Россия – Исламский мир» играет важную роль в восстановлении исламского вектора внешней политики нашей страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Специальный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов также отметил лидерские позиции Татарстана среди регионов России по налаживанию связей со странами исламского мира. «Татарстан стал флагманом РФ в сотрудничестве со странами исламского мира», – сказал он.

По его словам, Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», созданная по инициативе Президента России Владимира Путина, сейчас играет важную роль в восстановлении исламского вектора внешней политики России. «И это срабатывает в международной ситуации, когда мы нуждаемся в поддержке мусульманских стран. Совет министров иностранных дел ОИС сформулировал в своем заявлении взвешенную оценку по событиям на Украине. Народ в мусульманских странах активно поддерживает Россию», – заявил Абдулатипов.

Мухаммед Джинна предложил создать в Татарстане халяль-хаб Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На саммите выступили шейхи, государственные деятели из ОАЭ, Бахрейна, Судана, Турции. Председатель Всемирного дня Халяль – World Halal Day Мухаммед Джинна отметил, что рынок халяль оценивается более чем в 6 трлн долларов. Он предложил создать в Татарстане халяль-хаб. Производители в Татарстане получат таким образом доступ к цепочкам распределения. «Татарстан является очень хорошим, значимым игроком, который мог бы соединить мусульманские и немусульманские страны, чтобы производить халяль-сертифицированные продукты не только в пищевом секторе, но и в других», – отметил Мухаммед Джинна.

«KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением»

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на то, что в эти дни в России отмечается знаменательная дата – 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. «Это событие сыграло значительную роль в развитии нашего государства, становлении ислама в качестве одной из ведущих религий страны. Ислам, добровольно принятый в 922 году и сохраненный многими народами России сквозь века, – это богатое наследие российских мусульман, представляющее большой интерес для всего мусульманского мира. Мы благодарны Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал придание этому значимому юбилею общероссийского статуса», – отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Прогнозируется рост халяльных потребительских расходов, инвестиций и исламских финансовых технологий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что среди ключевых тем программы саммита – исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, развитие экспорта, осознанное потребление, предпринимательство и инвестиции, креативные индустрии, дипломатия. В рамках мероприятия проходят выставка Russia Halal Expo, Всемирный день Халяль, Машиностроительный кластерный форум, Международный форум торгово-промышленных палат и другие.

Президент РТ отметил, что активы исламской экономики оцениваются на уровне 3,6 трлн долларов, к 2025 году он должен увеличиться до 4,9 трлн долларов. «Разумеется, разного рода глобальные вызовы последних лет и месяцев не могут не оказывать негативного влияния на исламскую экономику. Однако происходит и восстановление экономической жизни. Прогнозируется рост халяльных потребительских расходов, инвестиций и исламских финансовых технологий», – подчеркнул он.

В этом году в Казани впервые проходит Всемирный день Халяль – World Halal Day. «Россия, на территории которой проживают более 20 млн мусульман, имеет большие перспективы в халяль-индустрии. Причем это не только еда, но и туризм, медицина, мода, IT-технологии и многое другое. Сегодня халяльную продукцию в Татарстане выпускают более 100 производств, из них порядка 20 компаний являются экспортно ориентированными. Сегодня халяль – это образ жизни и целая индустрия», – заявил Минниханов.

«Сегодня халяль – это образ жизни и целая индустрия», – заявил Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В республике популяризация халяль-индустрии строится на основе утвержденной Правительством Республики Татарстан «дорожной карты» по развитию халяльного образа жизни, направленной на увеличение туристического потока мусульман, лояльности жителей к мусульманской моде и популяризацию татарстанских брендов халяль как в России, так и за рубежом, создание в Татарстане базовой финансовой IT-инфраструктуры по нормам шариата и другие сервисы.

«KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением», – отметил Рустам Минниханов.

По его мнению, экономика совместного потребления – интересный новый глобальный тренд. «Это и изменение отношения населения и бизнеса к активам и ресурсам, и развитие цифровых платформ и экосистем. Большой толчок развитию шеринг-экономики дала пандемия. Актуальной задачей становится государственное регулирование, устранение законодательных и налоговых пробелов, связанных с совместным потреблением, объемы которого, очевидно, с каждым годом будут увеличиваться», – полагает руководитель республики.

«KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением», – отметил Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что в будущем нужно продолжать системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательства по регулированию исламских финансовых инструментов, адаптации финансовых организаций к новым вызовам и условиям, изучению и использованию положительного опыта других стран и регионов в области исламской экономики, в поддержке мусульманских стартапов, привлечению инвестиций из мусульманских стран в российские регионы, а также в дальнейшем развитии индустрии халяль.