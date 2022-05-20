Компьютерный шрифт и обновленное издание «Казан басма» доступны для скачивания

Духовное управление мусульман РТ объявляет о размещении в общий доступ на пользу умме электронной версии обновленного издания Корана «Казан басма» и его одноименного компьютерного шрифта. Бесплатно скачать их можно с сегодняшнего дня на сайте ДУМ РТ, кликнув на специальный банер в правой части. Об этом сегодня официально объявит муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в ходе проведения пятничного намаза на месте строительства Соборной мечети Казани и пленарного заседания Форума татарских религиозных деятелей.

Обновленное издание Корана«Казан басма» – один из главных проектов ДУМ РТ в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, свидетельствующий о возрождении татарских традиций коранопечатания. «Казан басма» – это первый печатный Корана, изданный в Казани в 1803 году по стандарту “Ар-Расм Аль-Усмани” и получивший богословское признание во всем мусульманском мире. До этого Коран печатался в Европе и в Петербурге, но эти издания не имели научной ценности, потому что в них было много несоответствий с оригинальным текстом. В других исламских странах Коран начинает активно печататься только через 100 лет. Издание «Казан басма» имело свой уникальный шрифт, благодаря которому получило общемировую известность. В наше время в разные годы «Казан басма» печатался множество раз в качестве репринта. В год 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии специалисты ДУМ РТ разработали специальный компьютерный шрифт «Казан басма» на основе аутентичных типографских оттисков издания, заново перенабрали текст Корана, привели его в соответствие с современными международными стандартами и с предложениями выдающихся дореволюционных татарских богословов Шигабутдина Марджани и Мусы Бигиева. Таким образом, обновленное издание Корана«Казан басма» сохранило подлинный исторический облик шрифтов дореволюционного оригинала и подготовлено в высоком техническом качестве печати.

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