8-й сезон “Школы одного дня” закрыт: азам Ислама обучены 60 человек

В 25-й день месяца Рабигуль-ахыр (30 ноября) в мечети «Гаиля» города Казани прошло закрытие 8-го сезона одного из самых популярных проектов ДУМ РТ – “Школы одного дня”. По окончанию восьмого сезона свидетельства об обучении основам Ислама получили 60 человек.

Встреча прошла очень теплой, дружественной обстановке. Имам-хатыйб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин обратил внимание собравшихся на понятие “фундамент” в жизни человека: “Это в и в нашей жизни, и в наших образовании, и в наших науках, в строении мечети и в строении домов: каким будет фундамент, таким будет итоговый результат. Фундамент мусульманина – это вера”, – сказал он. Хазрат рассказал об основных постулатах Ислама, поделился поучительными событиями из истории Ислама, а также раскрыл секреты принятия дуа, отвечал на вопросы и призвал шакирдов продолжать приобретать знания, а если они почувствуют нехватку знаний по тому или иному вопросу, обращаться знающим имамам.

Проект «Школа одного дня» позволил участникам быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама за 8 уроков — по одному в неделю. Кроме того, слушатели узнали об основах Ислама, акыде, о сире нашего любимого Пророка ﷺ, научились культуре совершения дуа, изучали вопросы халяля и харама. По окончанию сезона выпускникам были вручены свидетельства, а также памятный подарок: Куръан, подготовленный и выпущенный в ИД “Хузур” ДУМ РТ. На прощальном мероприятии также прозвучали благодарности в адрес устазов.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата специально для новичков, которые делают свои первые шаги на пути изучения Ислама. Всего на курсах за это время обучились порядка 720 человек, по сути, ставших практикующими мусульманами. Обучение ведется бесплатно на татарском и русском языках отдельно для мужчин и для женщин. Уроки ведут специалисты муфтията и хазраты.

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