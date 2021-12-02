Концерт вокальной студии Наили Дусметовой и ансамбля «Асылъяр» пройдёт 5 декабря в Татарском культурном центре Москвы

Наиля Дусметова — руководитель вокальной студии, лауреат международного конкурса «Красота спасет мир», обладательница медали за доблестный труд и медали Мусы Джалиля.

У Наили Дусметовой с 2016 года занимается Нурджихан Симаева, а в 2019 году она создала свой ансамбль — «Асылъяр». Коллектив участвовал во многих мероприятиях, среди которых Сабантуй в Пушкине, «Международный детский творческий фестиваль» и т. д.

Также на концерте выступят приглашённые артисты.

🗓 5 декабря, 14:00

📍 Малый зал Татарского культурного центра, Малый Татарский пер., д. 8.