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Концерт вокальной студии Наили Дусметовой и ансамбля «Асылъяр» пройдёт 5 декабря в Татарском культурном центре Москвы

Концерт вокальной студии Наили Дусметовой и ансамбля «Асылъяр» пройдёт 5 декабря в Татарском культурном центре Москвы

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 02.12.2021 0 3

Наиля Дусметова — руководитель вокальной студии, лауреат международного конкурса «Красота спасет мир», обладательница медали за доблестный труд и медали Мусы Джалиля.

У Наили Дусметовой с 2016 года занимается Нурджихан Симаева, а в 2019 году она создала свой ансамбль — «Асылъяр». Коллектив участвовал во многих мероприятиях, среди которых Сабантуй в Пушкине, «Международный детский творческий фестиваль» и т. д.

Также на концерте выступят приглашённые артисты.

🗓 5 декабря, 14:00
📍 Малый зал Татарского культурного центра, Малый Татарский пер., д. 8.

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