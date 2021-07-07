9 июля в Нацбиблиотеке РТ состоится семинар «Презентация проекта: как сделать это для гранта»

Президентский фонд культурных инициатив 30 июля завершит прием заявок на конкурс президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Одним из обязательных элементов заявки является презентация проекта. Как сделать достойную презентацию для получения гранта мы рассмотрим на нашей очередной встрече.

Министерство культуры Республики Татарстан, Ресурсный центр поддержки СО НКО (Центр инновационного развития и трансфера технологий) совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Таткультресурсцентром проводят встречу семинар «Презентация проекта: как сделать это для гранта».

Для кого: представители муниципальных и негосударственных некоммерческих организаций, а также индивидуальные предприниматели, реализующие проекты в области культуры и искусства.

Когда: 09 июля 2021 года (с 13.00 до 16.00)

Где: г.Казань, ул.Пушкина, 86, конференц – зал (Национальная библиотека Республики Татарстан)

ВАЖНО! Мероприятие проводится с соблюдение требований санитарно-эпидемиологической обстановки. Не забудьте, пожалуйста, маски. В случае, если количество участников будет превышать допустимые значения по численности, Вам может быть отказано в участии.

Программа: Роль и значение визуальной презентации проекта, Информационная или продающая презентация, Программные продукты для создания презентаций, Правила оформления презентаций (размер, шрифт, цвет, графика, фотографии, таблицы, композиция, Особенности создания некоторых презентаций (презентация на грант, презентация-отчет, презентация потенциальному партнеру), Шаблоны презентаций.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и Общественной палаты Республики Татарстан.

mincult.tatarstan.ru