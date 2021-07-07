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Во Всемирном конгрессе татар прошла встреча с руководителями местных организаций Исполкома ВКТ в районах Татарстана

Во Всемирном конгрессе татар прошла встреча с руководителями местных организаций Исполкома ВКТ в районах Татарстана

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 07.07.2021 0 2

7 июля во Всемирном конгрессе татар прошла встреча с руководителями местных организаций Исполкома ВКТ в районах Татарстана. Заседание было проведено на платформе ZOOM.

Участников встречи от имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар , а также от имени Руководителя Исполнительного комитета ВКТ Даниса Шакирова поприветствовал Заместитель руководителя Исполкома ВКТ Ильгиз Халиков.

На совещании были подведены итоги деятельности на первое полугодие и составлен план работы на 3 квартал.

Также на встрече обсудили вопросы организации выездных заседаний, готовность к проведению «Милләт Җыены» («Национальное Собрание») и организацию мероприятий, посвященных 30-летию Всемирного конгресса татар.

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