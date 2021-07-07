В Пензе прошел конкурс «Люблю тебя, мой край родной»

6 июля в офисе РОО «ТНКА Пензенской области», членами компетентного жюри I Городского конкурса учащихся историко – краеведческого движения «Люблю тебя, мой край родной» были рассмотрены и отобраны лучшие работы учащихся по семи номинациям: «История моей семьи, рода», «Я горжусь тобой, моя земля!», «Мой знаменитый земляк», «Культурное наследие – исторические промыслы моего города», «Литературное краеведение – стихотворения, рассказы, сказки Пензенской области», «Этнография – национальные традиционные обычаи города, села, деревни», Творческая работа «Мой идеальный город – город будущего» (работы представляются в письменном виде, в виде аппликации, сборника рисунков, поделок и др.).

Просмотрены более 100 работ, прошли в отборочный более 60 – из них будут определены и награждены лучшие авторы работ и научные руководители. Все отобранные материалы будут опубликованы в сборнике «Люблю тебя мой край родной». Каждая присланная работа была подробно изучена и оценена редакционным советом.

Всех поразило не только количество, но и многогранность работ по истории и краеведению. Дети и подростки показали свой искренний интерес к истории своей малой Родины используя при написании своих проектов как русский, так и татарский язык.

Состав жюри уверен, что конкурс станет хорошим стимулом для подрастающего поколения по изучению исторического прошлого своей семьи, своего народа, своей Родины.

Проект реализуется при Грантовой поддержке Администрации города Пенза на поддержку национально-культурных автономий.

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