В Кировской области прошел межрегиональный фестиваль-праздник “Сабантуй”

2 июля на сцене Дворца культуры «Победа» Кировской области, прошел межрегиональный фестиваль-праздник «Сабантуй». При поддержке Исполкома Всемирного Конгресса татар, Конгресса татар Кировской области, Администрации города Вятские Поляны. Открыли праздник гости из Сабинского района. Также в концерте приняли участия артисты из города Вятские Поляны, Вятскополянского района Кировской области, Кукморского района Республики Татарстан.

Со словами приветствия выступили глава города Валерий Александрович Машкин, Председатель Конгресса татар Кировской области, Генеральный директор ООО “Молот-Оружие” Равиль Рамильевич Нургалеев, Глава Сабинского муниципального района РТ, председатель Совета Сабинского муниципального района Раис Нургалиевич Минниханов. Сабантуй является любимым и повсеместным народным праздником. Он празднуется с давних времён по сегодняшний день. Сабантуй дорог и ценен нам прежде всего как народный праздник, в котором или при помощи которого мы соприкасаемся с народными традициями общения и веселья. Яркие национальные костюмы, веселые песни и пляски, мелодии гармони и баяна – все это создали праздничную атмосферу.