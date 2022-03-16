Агрызцы стали победителями конкурса «Урал Сандугачы»

С очередной победой вернулись участники Народного ансамбля гармонистов районного дворца культуры «Көмеш телле гармун» под руководством Марата Муллахметова.

На Открытом Межрегиональном фестивале – конкурсе исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» (“Уральский соловей”), который прошёл в Свердловском Государственном областном дворце народного творчества в Екатеринбурге, ансамбль был удостоен звания Лауреата первой степени.

К слову, это не первая победа гармонистов в этом конкурсе. В прошлом году они также были удостоены первого места.

agryz.tatarstan.ru