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Агрызцы стали победителями конкурса «Урал Сандугачы»

Агрызцы стали победителями конкурса «Урал Сандугачы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 16.03.2022 0 2

С очередной победой вернулись участники Народного ансамбля гармонистов районного дворца культуры «Көмеш телле гармун» под руководством Марата Муллахметова.

На Открытом Межрегиональном фестивале – конкурсе исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» (“Уральский соловей”), который прошёл в Свердловском Государственном областном дворце народного творчества в Екатеринбурге, ансамбль был удостоен звания Лауреата первой степени.

К слову, это не первая победа гармонистов в этом конкурсе. В прошлом году они также были удостоены первого места.

agryz.tatarstan.ru

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