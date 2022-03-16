В Казани проходит историко-культурный конкурс «Тархан»

Министерство культуры Татарстана совместно с Высшей школой исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ проводит первый историко-культурный конкурс «Тархан» для школьников 10-11-х классов и студентов средних образовательных учреждений со всей республики.

«Для нас самое важное, что отбор проходит по всей территории республики. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь имела равные возможности получать знания, проявлять себя независимо от места своего проживания», – поделилась первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Отборочной комиссией было принято более 100 заявок на участие, из которых только 32 человека вышли на телевизионную часть проекта. Они играют в четырехэтапную интеллектуальную игру на выбывание, где для них подготовили вопросы на знание истории и культуры тюркских народов.

«Вопросы очень интересные, а главное, непростые. И я приятно удивлен тем, что ни один из них не остался без ответа. Нам, экспертам, оставалось только дополнять их. Если учесть, что ребята не проходят систематический курс истории тюрских народов в школе, то эти знания меня откровенно поражают. Этот конкурс должен обязательно получить продолжение», – считает член-корреспондент Академии наук РТ, доктор исторических наук Фаяз Хузин.

В полуфинале конкурса борются 12 претендентов на победу. Шесть знатоков тюркской истории встретятся в финале. Им предстоит выступить в стиле TED и продемонстрировать свои знания, артистизм и харизму.

Трое победителей станут обладателями главного приза — зачисления на профиль «История тюркских народов» института международных отношений КФУ на бесплатной основе.

«Бросается в глаза, что ребята не просто готовились к проекту, а живут теми знаниями, которые имеют и которыми обогащаются. Они сами проявляют инициативу в получении знаний, посещают экскурсии, ведут достаточно широкую культурную жизнь. Уверен, что все они в будущем составят интеллектуальную элиту нашей страны», – сказал заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ, кандидат исторических наук Александр Хохлов.

Оценивают знания участников представители КФУ, Академии наук РТ, а также маститые ученые и представители сферы культуры.

Конкурс направлен на поддержание интереса к истории и культуре Татарстана и тюркских народов, а также популяризацию культуры чтения и историко-культурного библиотечного наследия народов Татарстана среди учащихся старшего школьного возраста.

mincult.tatarstan.ru