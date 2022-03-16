В Казани состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

Сегодня в Казани стартует X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Программа схода началась с заседания Национального Совета Всемирного конгресса татар.

Заседание Национального совета провел заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он поприветствовал участников заседания и рассказал о проектах Всемирного конгресса татар, которые реализуются в 2022 году: среди них встречи с соотечественниками в федеральных округах России и др.

–В 2022 году пройдут два крупных памятных мероприятия: 1100 – летие принятия ислама Волжской Булгарией и 30-летний юбилей Всемирного конгресса татар, в рамках которого пройдет очередной VIII Съезд, – подчеркнул Василь Шайхразиев.

– Мы поддерживаем политику нашей страны. В сегодняшних условиях, говоря о сходе предпринимателей, мы имеем в виду наших соотечественников, умеющих беречь и приумножать имущество, обеспечивать свой регион проживания товарами, стремящихся к развитию в направлении предпринимательства, – отметил председатель Национального совета.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров ознакомил присутствующих с работой по подготовке VIII съезда в рамках 30-летнего юбилея Всемирного конгресса татар.

В заседании приняли участие 41 человек, а также присоединились в режиме онлайн.