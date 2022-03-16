В Черемшанском районе прошел музейный урок «Традиции и обычаи народов России»

Россия славится богатой историей, культурой. Главным способом объединения людей на протяжении многих веков служили традиции.

В Черемшанском районе Республики Татарстан в историко-краеведческом музее провели музейный урок «Традиции и обычаи народов России». Учащиеся лицея охотно слушали истории про обычаи и традиции разных народов, приводя примеры в сравнении русских и татарских обычаях, находили сходства и различия. Они ознакомились с манерами гостеприимства и национальными блюдами, смогли отведать оладушки и душистый чай из самовара.

cheremshan.tatarstan.ru