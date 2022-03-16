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В Казани пройдет пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

В Казани пройдет пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 16.03.2022 0 8

В Казани стартовал Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Программа схода началась с заседания Национального совета Всемирного конгресса татар. Встречу провел заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Габтелгаязович Шайхразиев.

17 марта участники схода посетят Буинский район и ознакомятся с опытом сельских предпринимателей.

18 марта в Казани состоится пленарное заседание X всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В нем ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Мероприятие состоится в торгово-развлекательном комплексе” Корстон”, где также будет представлена выставка товаров татарских предпринимателей.

В этом году в сходе принимают участие 530 делегатов из 41 региона России и 4 зарубежных стран.

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