В Казани пройдет пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

В Казани стартовал Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Программа схода началась с заседания Национального совета Всемирного конгресса татар. Встречу провел заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Габтелгаязович Шайхразиев.

17 марта участники схода посетят Буинский район и ознакомятся с опытом сельских предпринимателей.

18 марта в Казани состоится пленарное заседание X всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В нем ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Мероприятие состоится в торгово-развлекательном комплексе” Корстон”, где также будет представлена выставка товаров татарских предпринимателей.

В этом году в сходе принимают участие 530 делегатов из 41 региона России и 4 зарубежных стран.