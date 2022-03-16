В Казани стартовал X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел

Сегодня, 16 марта 2022 года, в стенах Академии наук РТ состоялось открытие X Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Габделгаязович Шайхразиев.

«В этом году в Сходе принимают участие 530 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 41 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан. Мы надеемся, эти три дня будут для вас будет полезными и плодотворными, вы обменяетесь опытом, обретете новые знания. Мы вам очень благодарны, так как предпринимательство в сельской местности способствует сохранению деревень, сёл. Наша сила в единстве», – сказал председатель Нацсовета.

Руководитель Ассоциации татарских сел России Фанир Галимов также подчеркнул важность ведения предпринимательства в татарских селах.

Участников ознакомили с 3-х дневной программой Схода, которая включает в себя работу 4 дискуссионных площадок, поездку в Буинский муниципальный район, а также пленарное заседание с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

В завершении открытия были вручены благодарственные письма и медали Всемирного конгресса татар.