В Казани состоится Всероссийский конкурс мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган тел»

28-29 марта на базе гимназии №27 с татарским языком обучения Вахитовского района Казани пройдёт заключительный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел».

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы». Конкурс проводится с 2012 года.

Первостепенная цель конкурса – содействие сохранению и развитию языкового и культурного многообразия народов Российской Федерации и Республики Татарстан, повышение статуса учителей родных языков, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.

На заочном этапе конкурса приняли участие 72 педагога из муниципальных районов Татарстана и 15 учителей родного (татарского) языка и литературы из субъектов Российской Федерации.

На заключительный этап прошли 50 учителей родного языка и литературы, в том числе – 17 учителей родного татарского, 9 учителей родного русского, 9 учителей родного чувашского, 3 учителя родного марийского и 2 учителя родного удмуртского языка и 10 учителей родного (татарского) языка и литературы из субъектов Российской Федерации.

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