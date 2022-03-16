В Санкт-Петербурге состоится мастер-класс по пошиву татарского платья

19 марта в Доме Дружбы народов Ленинградской области состоится мастер-класс по пошиву татарского платья мастера народной одежды Татьяны Акуловой Татьяна Акулова (г. Челябинск) в Санкт-Петербурге.

Условия участия уточняйте в личных сообщениях.

Торопитесь, количество мест ограничено.

Организатор — Линара Николашкина, при поддержке татарского культурного общества «Файда» и Дома Дружбы Ленинградской области

В программе: исторический экскурс по традиционному татарскому костюму, крой и ручной пошив платья.

19 марта в 13-00,

ул. Потемкинская, д.2

Дом Дружбы Ленинградской области.

piter.tatar