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В Санкт-Петербурге состоится мастер-класс по пошиву татарского платья

В Санкт-Петербурге состоится мастер-класс по пошиву татарского платья

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.03.2022 0 7

19 марта в Доме Дружбы народов Ленинградской области состоится мастер-класс по пошиву татарского платья мастера народной одежды Татьяны Акуловой Татьяна Акулова (г. Челябинск) в Санкт-Петербурге.

Условия участия уточняйте в личных сообщениях.
Торопитесь, количество мест ограничено.

Организатор — Линара Николашкина, при поддержке татарского культурного общества «Файда»  и Дома Дружбы Ленинградской области
В программе: исторический экскурс по традиционному татарскому костюму, крой и ручной пошив платья.

19 марта в 13-00,
ул. Потемкинская, д.2
Дом Дружбы Ленинградской области.

piter.tatar

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