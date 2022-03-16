В Казань прибывают делегаты X Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

Сегодня в Казани начинает свою работу X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Он продлится до 18 марта. В этом году ожидается участие 450 делегатов из 40 регионов России и 4 зарубежных стран. Гости уже начали прибывать. В эти минуты они проходят регистрацию в отелях Казани.

Сход начнется с заседания Национального совета Всемирного конгресса татар. В нем примут участие члены Национального совета. Встречу проведет заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Василь Шайхразиев.

Открытие Всероссийского схода предпринимателей татарских сел состоится в Академии наук Татарстана. Далее программа продолжится работой дискуссионных площадок, где обсудят настоящее и будущее татарских сел и пути реализации сельскохозяйственной продукции.

Вечером делегатам будет представлен спектакль “Три аршина земли” по пьесе Аяза Гилязова в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина.

17 марта участники схода посетят Буинский район и ознакомятся с опытом сельских предпринимателей, проживающих здесь.

18 марта в Казани пройдет пленарное заседание X Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова. Мероприятие состоится в торгово-развлекательном комплексе” Корстон”. Здесь также будет работать выставка товаров татарских предпринимателей.