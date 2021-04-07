В плане культурно- просветительской и духовной работы «Ак калфак-Нева» приступил к реализации нового проекта — «Ислам и воспитание в татарской семье». Этот проект предполагается осуществить в нескольких форматах. Один из них уже функционирует и начался со знакомства с Дилярой Гимрановой, директором музея татарского богослова и просветителя Ризаэтдина Фахретдинова и его наследием.

В преддверии Священного месяца Рамадан, организация татарских женщин «Ак калфак-Нева» провела маджлис с чтением Корана, хадисов. Были затронуты вопросы акыды об ахирате, о том, что ожидает человека в нём, что происходит с душой человека. Причиной для этого мероприятия послужил уход из жизни одной из наших сестер Асии Шариповой. Она активно посещала мероприятия, организованные в рамках Татарской Гостиной, уроки татарского языка. Мы прочитали суры и аяты Священного Корана, которые посвятили ей.

«Ак калфак-Нева» и в дальнейшем планирует такие, наполненные духом ислама встречи во имя Аллаха и процветания татарского народа в предстоящем священном месяце Рамадан.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области