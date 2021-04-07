Василь Шайхразиев встретился с главой администрации г. Ялта Яниной Павленко

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в рамках визита в Республику Крым встретился с главой администрации г. Ялта Яниной Павленко. В мероприятии также принял участие постоянный представитель Татарстана в Республике Крым и городе Севастополь Руслан Шаяхметов.

Васил Шайхразиев ознакомил главу администрации г. Ялта с деятельностью Всемирного конгресса татар, рассказал о том, что в Федеральных округах России в последние 4 года регулярно проводятся встречи с руководителями татарских общественных организаций.

Также Вице-премьер Василь Шайхразиев и глава администрации г. Ялта Янина Павленко обсудили предстоящий в 2024 году Федеральный Сабантуй.