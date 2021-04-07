10 апреля в 19:00 в Татарском культурном центре Москвы состоится концерт заслуженного коллектива народного творчества России «Шаян».

Вечер будет посвящён 45-летнему юбилею ансамбля.

Коллектив из Менделеевского района Татарстана представит москвичам программу «Мы единый народ! – Без бердәм халык!»

Зрители погрузятся в удивительный мир народной хореографии разных стилей.

Заслуженный коллектив народного творчества России «Шаян» создан в 1976 году в городе Менделеевск. Основатель, бессменный руководитель — Насифуллина Накия Шамильевна, заслуженный работник культуры РТ, лауреат премии РФ «Душа России 2011», лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества РФ» ансамбль получил в 2016 году.

«Шаян» выступает на мероприятиях самого разного уровня и гастролирует в России и зарубежом.

В репертуаре творческого коллектива более 70 хореографических композиций, которые включают в себя танцы народов Поволжья. Основа репертуара — татарский народный танец.

10 апреля 19.00

Малый Татарский переулок д. 8

ВХОД СВОБОДНЫЙ