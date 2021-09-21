«Аксенов-фест» в Казани: Гузель Яхина, презентация антологии татарской прозы на французском и вручение «Звездного билета»

С 22 по 25 сентября в Казани пройдет 14-ый фестиваль «Аксенов-фест». Он будет посвящен Году родных языков и народного единства в Татарстане, детской и современной популярной литературе и творчеству самого Василия Аксенова.

Главной площадкой литературного форума традиционно станет Дом-музей В.Аксенова. В течение четырех дней гостей фестиваля ждут лекции, творческие встречи с известными поэтами и писателями, фотовыставка и другие мероприятия.

Подробнее о программе фестиваля рассказал начальник Управления культуры Исполкома города Азат Абзалов. Традиционно гостями «Аксенов-феста» становятся поэты и писатели, артисты и музыканты. По его словам, в этом году на фестиваль приедут президент русского ПЕН-центра, драматург Евгений Попов, музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхина, удмуртская этническая поэтесса Анастасия Шумилова, автор бестселлера «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова, детская писательница Анастасия Строкина, прозаик и журналист Марина Ахмедова, переводчик Максим Амелин.

Одним из главных мероприятий первого дня фестиваля станет презентация антологии современной татарской прозы на французском языке, выпущенной в крупном парижском издании «Арматтан». Презентует работу политолог и переводчик Филипп Юркович совместно с членами Союза писателей Татарстана. «Автором предисловия выступил лауреат премии М.Джалиля, писатель Ленар Шаех. Стоит отметить, что для обложки и иллюстраций внутри книги были выбраны репродукции известного татарского художника Ильяса Айдарова», – сообщил Азат Абзалов.

Азат Абзалов подчеркнул, что вход на все мероприятия фестиваля предусмотрен по билетам, которые можно получить на безвозмездной основе, предварительно пройдя регистрацию по телефону: +7(843)236-42-93.

Алина Бережная

kzn.ru