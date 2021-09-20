22 сентября в Елабуге пройдут биеннале уникального рисунка и триеннале экслибриса, посвященная Мусе Джалилю

В Елабужском государственном музее-заповеднике состоится отбор графических работ участников III Елабужской биеннале уникального рисунка и IV Международной Елабужской триеннале экслибриса, посвященная Мусе Джалилю, для включения в Музейный фонд Российской Федерации.

В состав жюри вошли генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко, заслуженный художник Российской Федерации Сергей Горбачев (г. Киров), народный художник Республики Татарстан Михаил Кузнецов (г. Казань), член Союза художников России Мария Королькова (г. Пенза), заведующий Выставочным залом ЕГМЗ Гульнара Подноскова.

Члены жюри рассмотрят графические работы 57 участников из 13 стран.

15 октября в Музее современного этноискусства состоится торжественное открытие выставок и церемония награждения победителей.

mincult.tatarstan.ru