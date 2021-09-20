В Казани презентовали образ татарского героя — Туганбатыра

Сегодня, в 13 день месяца сафар, в Казани состоялась рабочая презентация образа татарского героя. Во встрече приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и соучредитель Bulatov Group, совладелец национально-туристического комплекса «Туган авылым», президент федерации грепплинга РТ Радик Абдрахманов. Руководители имеют договоренности о совместной деятельности над созданием и популяризацией образа татарского батыра.

К разработке образа, его брендбука и дальнейшего ТЗ для художественного воплощения привлечены специалисты агентства брендинга, коммуникаций и социального проектирования IMcompany. Сегодня они представили концепцию образа татарского батыра по результатам проведенного контент-анализа татарских пословиц, сказок и баитов, в которых отражены наиболее ценные для национального героя качества. По мотивам татарского устного народного творчества была сформирована концепция – собирательный образ, для которого присущи такие качества: отважный, мужественный, сильный, смекалистый, надежный, стремящийся к освоению новых знаний и ремесел. Несмотря на телесную крепость и широкоплечистость, сила для татарского героя заключается прежде всего в умственной находчивости, благодаря которой ему удается побеждать и высмеивать своих врагов. Имя для собирательного татарского героя выбрали Туганбатыр, исходя из характерности татарских сказок: герой, как правило, долгожданный сын для своих родителей. Это обстоятельство наделяет его еще одним важным качеством: Туганбатыр — преданный хранитель семейных традиций, связывающий в себе прошлые и будущие поколения, герой, готовый встать на защиту своей Родины. По задумке разработчиков, преемственность семейных традиций является наиболее важным посылом, который должен нести Туганбатыр – он должен возвращать к истокам молодое татарское поколение, которое покидая отчий дом погружается в мультикультурные условия и утрачивает семейные ценности.

Помимо концепции образа, руководителям были представлены варианты его воплощения: в новых сюжетах, в компьютерных играх, в комиксах, мобильных квестах, мультфильмах и пр. Одним из них является издание книги-сказки «Легенды Туган Батыра». Планируется, что издание позволит укрепить в обществе и воспитать в подрастающем поколении нравственные ценности, которые формировались на протяжении веков в культуре татарского народа и в общероссийском пространстве.

dumrt.ru