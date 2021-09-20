Бакинский ансамбль «Туган тел» принял участие в «Мозаике языковых культур»

19 сентября 2021 года в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» (Баку, Азербайджан) под открытом небом прошел Фестиваль культур народов России – «Мозаика языковых культур». Организатором мероприятия выступил Русский Дом в Баку (РИКЦ), одним из направлений деятельности которого является представление культурного наследия России и содействие сотрудничеству в сфере культуры.

В концертной программе принял участие ансамбль «Туган тел» при Республиканском обществе татарской культуры «Туган тел». Были исполнены татарские народные песни «Жомга» и «Нафиса». Также танцор Фарид Казаков исполнил татарский танец. В этом году окончив Московский государственный университет культуры и искусств, Фарид поступил в Санкт-Петербургский государственный университет культуры в магистратуру на факультет режиссуры театра.

Гюльджан Мясоутова