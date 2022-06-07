Аксубаевский район принял участие в организации Сабантуя в Димитровграде

В составе делегации – мастера сцены, юные таланты детской школы искусств, спортсмены района. Они участвовали в культурной, спортивной программах праздника, тем самым помогли сделать ее ярче и красочней.

В этот день традиционный праздник плуга в городе Димитровград посетило около двух тысяч человек. Не помешал жителям города и крапающий с утра дождик, чтобы прийти в парк и насладиться торжеством. Оно прошло ярко, с веселым настроением, с соблюдением национальных традиций. Глава города Андрей Большаков в своем приветственном слове выразил слова признательности Аксубаевскому району за участие в организации татарского национального праздника. Он отметил, что Димитровград и Аксубаево – добрые побратимы, которые поддерживают друг друга и взаимодействуют.

С приветственной речью к участникам Сабантуя обратился глава района Камиль Гилманов. Он зачитал поздравительное послание Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в связи с празднованием национального праздника Сабантуй. В знак дружбы преподнес подарки, гостинцы димитровградцам от района.

– Двадцатый год подряд мы приезжаем в ваш город, чтобы вместе провести национальное торжество, – отметил руководитель района. – Нам очень приятно посетить этот край, наблюдать за изменениями, развитием Димитровграда. Он строится, хорошеет на глазах. Приглашаем вас на аксубаевский Сабантуй.

Насыщенную культурную программу подготовили творческие коллективы Аксубаевского РДК, ДШИ. Выступление наших артистов не оставили никого равнодушным, они живо реагировало на то, что происходит на сцене. И – более того, у наших артистов, оказалось, есть фанаты в Димитровграде.

– Каждый год приезжаем с подругами на Сабантуй, для того, чтобы посмотреть концерт певцов и танцоров из Аксубаева, – призналась жительница города. – Мы знаем каждого из них, они поют и танцуют просто завораживающе!

Вокальные и танцевальные номера представителей культуры и юных талантов района превратили территорию перед сценой в дископлощадку. С таким настроем, подъемом танцевали жители города под ритмичные песни аксубаевцев, что не всем хватало места.

В это время спортсмены отстаивали честь района на борцовском ковре, в состязаниях по армрестлингу, поднятию гири и были в числе лучших.

aksubayevo.ru