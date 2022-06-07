В литературном кафе презентовали книгу Рафката Шагеева «Только мы уже не прежние»

В литературном кафе в здании АО «Татмедиа» состоялась презентация книги альметьевского писателя и литературоведа Рафката Шагеева «Только мы уже не прежние». Это уже двенадцатая книга, изданная в серии «Библиотека журнала «Казан утлары».

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что редакция «Казан утлары» собирает вокруг себя сильных писателей.

«Журнал всегда притягивал интерес читателей. Он и сегодня не теряет силы, мы считаем его основательным институтом. Нация так же набирает силы. «Карманные» книги стали большой находкой, произведения очень быстро доходят до читателя», – сказал он.

Заместитель председателя Союза писателей РТ Рифат Замал подчеркнул, что в стенах «Татмедиа» зародилась новая красивая традиция.

«Считаю, что издание книги – это как рождение новой жизни. Здесь придумали легкий способ «родить новую жизнь». Такие книги – большая помощь писателю, все делается оперативно», – поделился он.

Доцент Исламского института, кандидат филологических наук Гузель Батыршина рассказала о самом произведении. Отрывок они читали вместе со студентами.

«Произведение действительно затрагивает струны души. Главная героиня Гайша собрала в себе все качества, присущие татарским женщинам. Получился очень красивый образ. Она воспитывает не только своего ребенка, но и на чужбине воспитывает детей другой национальности. По сюжету она теряет свой Коран, читая отрывок, мы всей душой переживали, чтобы Гайша скорее нашла свою книгу», – поделилась она.

Автор книги Рафкат Шагеев вспомнил, как зародилась идея написания произведения.

«Несколько лет назад в поезде мы встретили трех женщин. Они были одеты в цветастые платья, а одна из них была в хиджабе. Мы стали невольными свидетелями их разговоров – ехали в плацкартном вагоне. Я помог им поднять багаж на верхнюю полку, слово за слово разговорились с девушкой в хиджабе. Она рассказала о своей непростой судьбе, о том, что трижды была замужем. В произведении я перенес ее рассказ в нашу деревню», – поделился автор.

tatar-inform.ru