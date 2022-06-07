В г.Междуреченск состоялась встреча участниц татарских коллективов Новокузнецка и Осинников

На мероприятии гости обсудили предстоящий Сабантуй и план дальнейшей совместной работы. Организаторы мероприятия показали старинные вещи конца IXX – начала XX века, вышитые по татарской методике: намазлык, чаршау для двери, занавески для окон, полотенца и т.д. Яркие цвета нитей, орнаменты, отличная техника работы вызвали умиление и восторг в душе.

Ведь вышивка – один из самых традиционных и древних видов декоративного творчества татар, которая несмотря на кажущуюся простоту исполнения, являет собой не только кусочек истории, сохраняя богатство поколений, но и предстает ярким выразителем основ традиций и культуры, которые были свойственны татарскому народу.

Гости выразили организаторам встречи огромную благодарность за сохранение татарской культуры, за татарское гостеприимство.

Татары Новокузнецка (Кузбасс)