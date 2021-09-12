Активисты Татарской национально-культурной автономии Новомосковска написали «Татарча диктант-2021»

Активисты Татарской национально-культурной автономии Новомосковска 11 сентября впервые приняли участие в ежегодной просветительской акции «Татарча диктант ЯЗ» – написании диктанта на родном татарском языке.

Эта всемирная акция собирает участников со всего земного шара. Ее целью является популяризация татарского языка и культуры Татарстана, ознакомление с традициями татарского народа. Организаторами акции традиционно выступают члены Всемирного конгресса татар, Казанского Федерального Университета (КФУ), Всемирного форума татарской молодежи, представители государственной власти и органов местного самоуправления республики Татарстан.

Основной площадкой для ее проведения выбран Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Диктант проходит с 10 сентября в течение трех дней.

Наша Татарская национально-культурная автономия, возглавляемая Фазолом Насибуллиным, присоединилась к акции 11 сентября. Школьники и взрослые – акция без возрастных ограничений – собрались в Центральной городской библиотеке, сотрудники которой подготовили для них зал, в котором состоялась трансляция телеканала «ТНВ-Татарстан». Текст диктанта с экрана читал профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин.

Перед началом трансляции перед новомосковским татарским сообществом выступил Фазол Насибуллин, другие активисты, которые прочли стихи татарских поэтов, и все вместе собравшиеся исполнили гимн татарскому языку на стихи поэта Габдулла Тукая «Туган Тель».

Подключившись к телетрансляции, новомосковцы внимательно слушали профессора, писали диктант. Конечно, уровень знания татарского языка у живущих в центре России не так высок. И все же людям важны корни, наряду с русским традициями они чтут и свои национальные. И это правильно. Все народы России имеют право на знание своего исконного языка и на его использование в общении.

«Диктант пишется для того, чтобы татарский народ сплотился, чтобы не забывал родной язык. Я очень надеюсь, что эта акция сподвигнет людей к изучению своего языка, чтобы он не потерялся в обществе. Ведь язык – это основа всякой национальной культуры, – прокомментировал событие Фазол Насибуллин. – Знание родного языка дает возможность общения среди соотечественников, и не только. Люди ездят в республики Средней Азии, в Турцию – наши языки похожи, там тоже можно понимать друг друга. На татарском языке написаны замечательные литературные шедевры, которые можно и нужно знать».

Каждый участник «Татарча диктанта» получит сертификат, а победителям достанутся грамоты и памятные подарки.

nov-pravda.ru