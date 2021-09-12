В городе Шымкент приняли участие в акции “Татарча диктант”

«Татаро-башкирское этнокультурное объединение города Шымкент” уже в третий раз принимает участие в акции “Татарча диктант”.

Татарча диктант ЯЗ – не просто акция, а целая традиция. В связи с тем, что город Шымкент все еще остается в «красной зоне» писали диктант прямо из дома в онлайн формате.

В 2021 году в акции приняли участие 21 человек. Серазетдинов Ильдар Гайфутдинович ( 84 года) и Серазетдинова Минневафа ( 82 года) являются самыми старшими участниками Татарча диктант.

Самыми младшими участниками Татарча диктант являются Сибгатуллина Розалия ( 7 лет) и Касьянова Гайнель ( 7 лет). Хочется отметить многодетную семью (5 детей) Сибгатуллиной Гульшат Гилемзяновны, которая активно принимает участие в написании Татарча диктант. Гульшат Гилемзяновна – преподаватель воскресной школы. Дома дети ее называют Дау ани, и она учит детей говорить только на родном языке.