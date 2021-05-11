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Активисты “Татарской национально-культурной автономии Пензенской области” возложили цветы к монументу воинской и трудовой Славы пензенцев

Активисты “Татарской национально-культурной автономии Пензенской области” возложили цветы к монументу воинской и трудовой Славы пензенцев

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.05.2021 0 5

В легендарный и великий день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне актив РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области”, а также представители других национально-культурных организаций приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу воинской и трудовой Славы пензенцев.

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. 9 Мая остается самым трагичным и скорбным, но, в то же время, одним из самых важных и значимых дат в сердце каждого россиянина. Благодаря этому дню история страны и память о подвиге не забываются…

Вечная память павшим в боях! Слава победителям! С праздником Великой Победы!

Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

 

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