Сегодня в рамках рабочего визита в Республику Мордовия заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев принял участие на заседании оргкомитета XII Всероссийского сельского Сабантуя. Мероприятие прошло под руководством и.о. Председателя Правительства Республики Мордовия В.Н. Сидорова. Заседание началось с минуты молчания по жертвам трагедии в Казани.

В ходе совещания оргкомитетом был обсужден план подготовки мероприятия и определены ближайшие задачи. Была озвучена и предварительная дата празднования Сабантуя – 2 июля. Также стороны обсудили вопросы по возможности проведении конных скачек. Васил Шайхразиев с татарстанской стороны обещал направить режиссерскую группу. Так же председатель Нацсовета пригласил делегацию Мордовии принять в этом году участие в XI Всероссийском сельском Сабантуе, который пройдёт в Муслюмовском районе Республики Татарстан.

Напомним, в 2022 году Всероссийский сельский Сабантуй планируется провести в селе Аксеново Лямбирского района, расположенном в 10 км от Саранска. В 2006 году Мордовия принимала VII Федеральный Сабантуй. На сегодняшний день в республике проживает порядка 43 тысяч татар, 23 тысячи из которых живут в сельских поселениях.

Булат Ибрагимов