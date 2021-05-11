Вечер, посвященный 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая прошел в Чекмагушевской Центральной библиотеке

29 апреля в Чекмагушевской Центральной библиотеке состоялся большой литературно-музыкальный вечер “по следам Тукая”, посвященный 135-летнему юбилею великого поэта Габдуллы Тукая. В мероприятии приняли участие гости из Уфы – председатель конгресса татар Башкортостана, наш земляк Загир Ахсанович Хакимов, руководитель исполкома Общества татарских краеведов Башкортостана Руслан Фанисович Масагутов, председатель татарской женской организации “Сахибзамал” Флюза Сулеймановна Назаргулова, заслуженный работник культуры Башкортостана, а также ветеран издательства “Китап”, Дина Гайнулбаевна Мурзакаева, в течение нескольких лет являвшаяся председателем региональной организации “Сахибзамал”, , члены литературного объединения “Чакмагыш Чаткылары”, клуба “Золотая осень” и других уважаемых и уважаемых соотечественников.

От лица общества татарских краеведов Башкортостана Руслан Масагутов передал в библиотечный фонд книгу «Татары Уфимского уезда» (результат многолетнего труда краеведов и ученых Института истории им. Марджани) со словами: «Татарское краеведение набирает обороты, в марте этого года на высоком уровне проведен V Форум татарских краеведов в Уфе, в настоящее время идет подготовка к Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Муслюмовский район и Восточный Татарстан: от прошлого к настоящему», которая пройдет в мае в селе Муслюмово».

Вечер, наполненный патриотизмом, любовью к Родине, нации и литературе, сопровождался песнями, стихами и стал бессмертным гимном татарского народа.

Р.Ф. Масагутов,

краевед-исследователь, председатель Исполкома Общества татарских краеведов Республики Башкортостан