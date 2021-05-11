Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана приняли участие в возложении венка у монумента «Вечный огонь» в Казани

9 мая отмечается День Победы – праздник, посвященный победе советского народа, Красной Армии над нацистской Германией во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это день уважения и памяти. Это миллионы жизней, отданные за свободу, любовь, за нашу жизнь.

В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в Мемориальном парке Победы в Казани состоялась церемония возложения цветов к Монументу памяти «Вечный огонь» и Памятной стеле, посвященной героям Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие представители Региональной общественной организации азербайджанцев Республики Татарстан, представители Общественного объединения «Татарстан» в Азербайджане, общественные и научные деятели, представители СМИ и другие.

«Сегодня 9 мая в день празднования Дня Победы мы татары и азербайджанцы плечо к плечу вместе приняли участие в шествии и возложении цветов в Парке Победы столицы Татарстана. Моя бабушка, родом из Татарстана, в конце 1930-х годов приехала город Баку. Во время ВОВ трудилась на нефтяных промыслах в Баку, заливая нефть в цистерны товарных поездов, отправляющихся на фронт, а затем работала в военном госпитале. Она труженик тыла, ветеран труда. Уверен, что в каждой семье жителей бывших республик СССР, в том числе и в Азербайджане, есть свои герои, ветераны, участники ВОВ и тыловики», – отметил заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» в Азербайджане, общественный деятель Эмин Рамазанов.

Он подчеркнул, что ежегодно татары Азербайджана принимают активное участие в празднования 9 мая в Баку, участвуют в шествии «Бессмертного полка», уделяют особое внимание ветеранам ВОВ, дарят ценные подарки и продуктовые наборы.

«Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков. Для нас важен пример наших предков тем, что самопожертвование, мужество, стойкость духа и любовь к Родине стали для многих образом жизни», — сказал Эмин Рамазанов.

Председатель РОО азербайджанцев Республики Татарстан Бахрам Мустафаев отметил, что сегодня знаменательный день для всех граждан бывшего Советского Союза.

«Сегодня мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Война, которая унесла более 30 млн жизней советских граждан. И с гордостью можем говорить о том, что в этой Победе участвовали все братские республики СССР, в том числе и Азербайджанская Республика. Из Азербайджана на фронт отправились более 600 тыс. человек, но вернулись не все. Более 30% населения работало на нефтяных промыслах. 70% всей движущейся техники, участвовавшей в военных действиях, работало на азербайджанской нефти. Днем и ночью работали оборонные предприятия, эвакуированные из центральной части Советского Союза. Круглосуточно работали военные госпитали.

Сегодня в западных странах идет работа, чтобы стереть из памяти участие и заслуги советского народа. Поэтому сегодня перед нашей организацией стоит задача, чтобы не забылся этот день и сохранить эту память в наших сердцах и для будущих поколений. Вечная память!», – сказал он.

Как известно, Азербайджан внес значительный вклад в победу над фашистскими захватчиками. Все, кто скончались в госпиталях от тяжелых ранений, в основном были участниками битвы за Кавказ, фактически за азербайджанскую нефть, в 1942 – 1943 годах. В Азербайджане в годы войны находилось множество госпиталей, где проходили лечение фронтовики. К сожалению, не все они восстановились, и навечно остались в Азербайджане.

Пресс-служба Общественного объединения «Татарстан»