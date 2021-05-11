Татарский мир скорбит по погибшим в казанской школе № 175…

Сегодня в казанской школе № 175 произошла страшная трагедия – в учебном заведении устроили стрельбу. По словам Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, в результате погибли семеро детей, все учащиеся восьмого класса: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, погиб один из учителей, а также сотрудник школы. В детской клинической больнице находятся 18 детей, некоторые из них с огнестрельными ранениями. Врачи делают все возможное для их выздоровления.

На имя родных и близких погибших со всего мира приходят письма с соболезнованиями. Татарские общественные организации Беларуси, Казахстана, Эстонии, Киргизии, Израиля, Турции, Таджикистана, а также Калининградской, Тюменской, Ленинградской, Сахалинской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края выражают глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Национальный совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования семьям погибших детей и работникам школьного коллектива и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.