Ученик из Калининградской области рассказал о своем прадедушке, орденоносце Ибрагиме Мустаеве

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории нашей жизни, в истории всего человечества. О них помнят всегда, эта память передается из поколения в поколение. Одним из таких событий стал праздник День Победы, который отмечается 9 мая. В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются, тем, кто остался жив.

Ученики Классической школы г. Гурьевска Калининградской области приняли участие в классном часе в честь 76 –годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правнук участника войны, орденоносца Мустаева Ибрагима Шараповича – Залетдинов Тимур, ученик 1 класса выступил перед одноклассниками и рассказал об участии своего прадедушки в Великой Отечественной войне. Внёс свой маленький вклад в сохранении истории нашего народа.

Мустаев Ибрагим Шарапович

(01.06.1916-22.06.1999)

Мустаев Ибрагим Шарапович, родился в 1916 году в селе Большие Тарханы Тетюшского района, был призван в армию весной 1942 года. До этого времени он плавал по Волге на большом пассажирском теплоходе «17 год» помощником капитана, а жена работала там фельдшером. Когда началась война, на теплоходе перевозили раненых, демобилизованных, беженцев. На нем в августе 1941 года увозили со своих родных мест немцев Поволжья через Астрахань в Казахстан. Весной 1942 года в самом начале навигации, находясь в рейсе, получил повестку, сошел на берег в городе Горьком и отправился в Москву с колонной, состоящей из 42 машин, нагруженных минами.

Всех бойцов, сопровождавших колонну, по прибытию в Москву сразу же отправили на фронт, а Мустаева И.Ш. направили на курсы переподготовки нач. состава для морской пехоты. Это случилось потому, что он не успел переодеться в военную форму, а оставался в форме работника речного флота, и генерал, принимавший колонну, обратил на это внимание. Во время учебы курсантов периодически отправляли на фронт, оставшихся в живых возвращали для продолжения учебы. По окончании курсов в декабре 1942 года Ибрагиму Мустаеву было присвоено звание лейтенант и выдано предписание для дальнейшего прохождения службы на Амурской Краснознамённой военной флотилии (г. Хабаровск), корабли которой охраняли границу с Маньчжурией. Победу встретил там же, однако затем на кораблях началась усиленная подготовка военной техники к схватке с японской Квантунской армией.

7 августа 1945 года начался поход кораблей флотилии. 9 августа 1945 года считается днем начала войны с Японией. В этот же день старший лейтенант Мустаев И.Ш. был вызван в штаб, и начальник штаба дивизиона поставил перед ним задачу: «Сесть на катер, взять двух матросов и произвести промер глубин реки Уссури вдоль берега занятого японцами, определить безопасные глубины для подхода наших кораблей и высадки десанта. Если задача будет выполнена успешно – получишь награду». Ночью на катере с матросами двигались по реке: матрос делал замеры, а Ибрагим Мустаев делал пометки на карте. Несмотря на все меры предосторожности, японцы заметили катер и открыли по нему огонь. Матроса ранили, замеры продолжил делать сам офицер под продолжающимся обстрелом с японского берега. Когда карта уже была готова стало ясно, что корабли смогут безопасно подойти к вражескому берегу. Катер успешно ещё до рассвета вернулся в базу. А утром, благодаря полученным данным, был высажен десант под прикрытием огня с кораблей.

За успешное выполнение этой операции старший лейтенант Мустаев И.Ш. был награжден орденом «Красной Звезды».

После разгрома Квантунской армии численностью 1 млн. человек, корабли флотилии с победой возвратились к родным берегам в город Хабаровск. Это было 2 сентября 1945 года. В тот же день был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Этот день и считается днем окончания Великой Отечественной войны. Япония потеряла в этой войне 84 тысячи человек, было взято в плен 600 тысяч человек. Потери Красной Армии составили 12 тысяч человек.

После окончания войны Мустаев И.Ш. продолжил службу на кораблях Амурской Краснознамённой военной флотилии в городе Хабаровске, затем в 1953 году был переведён на дважды Краснознамённый Балтийский флот в Балтийск. В 1964 году был уволен в запас в звании капитан 2 ранга. Награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны, многими правительственными медалями.

Ибрагим Мустаев из семьи муллы, воспитывался по исламским канонам. Был духовным наставником для Биктеева Хакима Исмаиловича, который сейчас является старейшиной мусульманского общества Калининграда. Их обоих связывала многолетняя дружба.

После демобилизации с морем не расстался и долгое время работал в Калининградской базе тралового флота капитан-наставником. Неоднократно выходил в Атлантику на судах базы, был в иностранных портах, на одном из судов дошел до берегов Антарктиды, побывал на острове Южная Георгия и др. Скончался на 84 году жизни 22 июня 1999 года.

Залетдинова Наиля, Общество культуры «Кардашлар»