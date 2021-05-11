В парке Победы открылась выставка «Казань – город трудовой доблести». Экспозиция представлена на 10 стендах, расположенных у монумента Матерям и вдовам погибших солдат.

На стендах представлена информация о том, что производили в Казани для фронта, какие открытия были сделаны в городе в годы Великой Отечественной войны, об эвакуированных в столицу ТАССР предприятиях и многом другом, сообщили в Дирекции парков и скверов. При создании экспозиции использованы материалы книги «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941-1945», изданной к 75-летию Победы и 100-летию образования ТАССР. Фотоматериалы предоставлены Национальным музеем Республики Татарстан и Управлением культуры Казани.

Выставка будет работать в парке Победы до конца мая, после чего ее представят в других общественных пространствах – в парках им.Горького и им.Урицкого, «Крылья Советов».

Напомним, в 2020 году Казань была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

kzn.ru