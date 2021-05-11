В столице и регионах Узбекистана прошли мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Великой Победы

День Памяти и Почестей в Узбекистане остаётся одним из самых почитаемых праздников, который посвящён событию, являющемуся объединяющей основой для народов мира в борьбе за жизнь и свободу будущих поколений.

9 мая 2021 года по традиции тысячи ташкентцев и гостей столицы в День памяти и почестей посетили Площадь Памяти, мемориал воинской славы (Волгоградский мемориальный комплекс, Братские могилы), где в торжественной обстановке состоялась праздничная церемония возложения венков к вечному огню и памятнику Скорбящей матери.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ владыка Викентий, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Андрей Мокроусов, представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев, активисты и представители русского, татарского, башкирского и крымско-татарского культурных центров, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Узбекистан, общественные организации, педагоги и студенты столичных вузов, ученики академических лицеев и колледжей Ташкента и Ташкентской области, жители столицы, журналисты.

В завершении торжественного возложения, под звуки военного оркестра, исполнившего марш «Прощание славянки», рота почетного караула пронесла знамя Республики Узбекистан, а курсанты Ташкентского общевойскового командного училища показали синхронное мастерство владения карабинами.

День Победы завершился красочным праздничным салютом. Миновала великая памятная дата в истории человечества, но впереди ещё много встреч с нашими дорогими ветеранами и тружениками трудового фронта. Пожелаем им крепкого здоровья ещё на долгие-долгие годы, чтобы вместе с ними вновь встретить этот великий праздник в следующем году!

Праздничные мероприятия с участием татарских общественных культурных центров Республики Узбекистан, посвященные Дню памяти и почестей, были также проведены в городах Янгиюль, Джизак, Самарканд, Бухара, Навои, Ургенч. Карши и Фергана.

Мероприятие в Ташкенте освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан