Акция «Кино+Театр» продолжится в апреле

Архивные спектакли театра им. Г.Камала на большом экране кинотеатра «Мир» пользуются необычайным спросом у зрителей – каждое воскресенье в зале аншлаг. Большой интерес к акции несомненно добавляют «живые» встречи с актерами театра.

Проект «Кино+Театр» впервые реализовался в Год театра в России – в 2019 году. Тогда на большом экране были показаны спектакли Татарского Государственного Академического Театра им. Галиаскара Камала, которые стали национальным достоянием Татарстана.

Уже в этом году в течение марта в кинотеатре «Мир» демонстрировали четыре спектакля, которых уже нет в репертуаре театра, но они все так же представляют большой интерес для зрителя: «Кара чикмән» («Черная бурка»), «Банкрот», «Ходжа Насретдин» и «Ханума».

В апреле акция продолжится. Кинотеатр «Мир» будет ждать зрителей 3 апреля в 12:00 на спектакль «Бабайлар Чуагы» («Запоздалое лето»). Это лирическая комедия с участием корифеев татарской сцены – Наили Гараевой, Рината Тазетдинова, Азгара Шакирова, Равиля Шарафи, Наиля Дунаева, Венеры Шакировой и других.

10 апреля – спектакль «Җанкисәккәем» («Свет моих очей»), который был поставлен по пьесе Туфана Миннуллина Фаридом Бикчентаевым. В постановке идет речь о коварном лесном диве Габдуллы Тукая «Шурале», который был обманут сметливым крестьянским парнем. В конце 1990-х драматург пытается по-новому осмыслить известный сюжет – уже не Шурале грозят забредшим в лес путникам, а молодежь села становится угрозой лесу, а шире – экологии родной земли. Шурале – наивное дитя природы – беззащитно в столкновении с агрессивной человеческой цивилизацией. Спектакль проникнут тонким лиризмом и имеет стойкий успех у зрителя.

«Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш»), который был снят в 1976 году, покажут 17 апреля. «Легендарный старик Альмандар вобрал в себя лучшие черты народа», – говорил экс-президент Минтимер Шаймиев на чествовании драматурга Туфана Миннуллина по случаю его 75-летнего юбилея. Комедия «Старик из деревни Альдермеш» шла на сцене Камаловского театра более 25 лет. Она стала своего рода визитной карточкой и театра, и всей татарской театральной культуры.

24 апреля спектакль «Шулай булды шул» («Вот так случилось…») завершит апрельскую серию показов проекта «Кино+Театр». Это еще один спектакль, который поставлен по произведению Туфана Миннуллина и был навсегда запечатлен в формате видео.

Все сеансы проекта «Кино+Театр» начинаются в 12:00. Показы производятся на татарском языке с русскими субтитрами. Стоимость билетов – 100 рублей.

Спектакли из архива театра им. Г.Камала также транслируются в муниципальных кинотеатрах, которые работают в сети «Татаркино».