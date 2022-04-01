В театре Тинчурина начались мастер-классы Нажии Галимовой

В театре известный татарский дизайнер Нажия Галимова рассказывает посетителям театра об истории татарского костюма, его современном состоянии. В своей мастерской художник будет проводить мастер-классы для детей, способствующие приобщению их к театральному искусству с самого раннего возраста, а также формированию образа театра как открытого для диалога пространства.

В течение каждого месяца будут проходить мастер-классы по созданию образов героев из спектаклей театра, а также примеры татарского прикладного искусства в технике вышивки, аппликации, шитья, ювелирного искусства, лепки, рисования и коллажа. Это птица-заколка, приуроченная к спектаклю «Асылкош» («Дивная птица»), серьги, брошь, браслет, нагрудное украшение в этническом стиле, накосники и т.д.

Планируется также проводить фешн-эскизы по созданию татарских образов для старшей аудитории. Мастер-классы будут посвящены премьерным и репертуарным спектаклям театра.

Нажия Галимова – художник-дизайнер, модельер, двукратный обладатель Гран-при международного конкурса Islamic Сlothes, победитель международного конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» в номинации «Этнические мотивы в современном костюме», почетный член художественно-литературного салона КФУ.

Нажия Галимова отмечена благодарностью Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», Института культуры мира ЮНЕСКО и др. Окончила Казанский государственный технологический университет, профессиональное училище по специальности портной-закройщик. Также занимается изучением психологии и арт-терапии.

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