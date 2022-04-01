В Казани объявили о старте Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети г. Казани

Сегодня в 29-й день месяца Шаабан (1 апреля), на брифинге для СМИ объявили о старте Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети г. Казани и прилегающей территории. На вопросы журналистов по этой теме ответили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель премьер-министра РТ – руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани Рустем Гафаров, исполнительный директор Республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта» Ильнур Рахимов, доктор архитектуры, профессор кафедры теория и практика архитектуры и дизайна КГАСУ Галина Айдарова.

Строительство комплекса Соборной мечети г. Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. С инициативой строительства в г. Казани главной Соборной мечети вместимостью не менее 10 000 человек выступила мусульманская община Татарстана в лице Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Для обеспечения финансирования мероприятий, связанных со строительством Соборной мечети, а также в целях содействия духовно-нравственному развитию общества, сохранению традиций и обычаев народов РТ, умножению общественного достояния, а также развития научного, культурного, интеллектуального и туристического потенциала республики в 2022 году в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова учрежден Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта». Наблюдательный совет фонда возглавил Президент РТ.

Спикеры рассказали, что для размещения мечети выбрана территория, где располагался парк аттракционов «Кырлай». Данный земельный участок, являющийся муниципальной собственностью, находится в аренде АО «Паркинвест». Между Мэрией г. Казани, АО «Паркинвест» и Фондом «Игелек-Доброта» достигнута договоренность о предоставлении земельного участка под строительство Соборной мечети. Выбранная территория имеет удобное расположение с точки зрения городского ландшафта, так как просматривается с основных визуальных точек Казани. Площадь данного участка позволяет разместить сооружение необходимого объема, а также парковку с достаточным количеством машиномест.

Проведение международного конкурса на разработку архитектурной концепции Соборной мечети позволит выбрать наиболее подходящий экскизный проект мечети, который будет гармонировать с архитектурой города и ожиданиями городской общественности и в особенности мусульманской ее части. В состав конкурсного жюри войдут ведущие архитекторы, представители научного сообщества, мусульманского духовенства, государственных и муниципальных органов власти. Итоги конкурса предполагается огласить через три месяца.

Руководители отметили, что 20 мая текущего года планируется заложить первый камень под основание мечети. Осенью текущего года планируется приступить к строительным работам. На сегодняшний день прорабатывается техническое задание на подготовку проектно-сметной документации комплекса мечети. Как сообщил заместитель премьер-министра РТ – Руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, мечеть будет строиться на деньги меценатов и благотворителей по опыту строительства мечети «Кул Шариф».

Выступая на встрече с журналистами, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин напомнил собравшимся, что сегодня после захода солнца наступит священный месяц Рамадан и поздравил всех мусульман с этим важным событием. Далее он привел в пример международный и внутрироссийский опыт строительства соборных мечетей, в частности сообщил цифры об их вместимости. Так, московская соборная мечеть одновременно вмещает в себя 10 тысяч человек, мечеть «Сердце Чечни» в Грозном – 10 тысяч человек, шалинская мечеть в Чечне — 30 тысяч человек, центральная соборная мечеть в Махачкале — 15 тысяч человек. Кроме того, сегодня на народные средства в Махачкале строится духовный центр имени пророка Исы на 50 тысяч человек. Камиль хазрат также напомнил, что Казань задает тон развитию ислама в стране, что она признана Северной столицей мусульманского мира, Молодежной столицей ОИС, является городом первого печатного Куръана в мусульманском мире, что здесь проходят мероприятия международного уровня под эгидой Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Кроме того, в этом году Казань готовится принять гостей основных торжеств в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. «Фактически Казань – это ворота России для мусульманских стран, ее лицо для исламского мира», — подчеркнул муфтий хазрат. Он также обратил внимание на то, что мечеть для мусульман — это не только место поклонения, но и духовно-просветительский центр, поэтому на площадках казанских мечетей проходят общественные, молодежные, детские, благотворительные, образовательные и социально-значимые мероприятия. Хазрат выразил пожелание, что и Соборная мечеть позволит проводить в своих стенах расположить общественные пространства: конференц-залы для научно-богословских собраний, музейные и выставочные, учебные и прочие площадки. «Соборная мечеть должна стать новым символом, новым местом притяжения Казани», – подытожил он.

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