tatruen
Главная / Новости / Акция поддержки продолжается
Акция поддержки продолжается

Акция поддержки продолжается

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 21.03.2022 0 10

18 марта во время пленарного заседания Всероссийского схода татарских сел был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий. На сегодняшний день в Фонд Всемирного конгресса татар поступило более 2 миллионов рублей. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто неравнодушен к этому благородному поступку.

Акция поддержки продолжается.На следующей неделе на эти средства будут приобретены предметы первой необходимости: продукты питания, одежда, бытовые товары, которые будут отправлены нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:

Юридическое лицо: Республиканский общественный фонд «Всемирного конгресса татар»,

ИНН 1653007500 / КПП 165501001

Юр. адрес:

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 38/5

Почтовый адрес:

420060, г. Казань, Площадь свободы, д. 1
Контакты (для справок): Тел: 8 (843) 299-77-18, 236-51-84, 236-59-16

Эл. почта: [email protected]
Руководитель: Директор, Сабиров Артур Валерьевич
Банковские реквизиты: Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань

р/с 40703810162020100015

БИК 049205603

к/с 30101810600000000603
Назначение платежа:

Внимание! Обязательно для заполнения

 «Пожертвование для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям. Без налога (НДС)»

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.