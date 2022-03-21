В мечети “Чулпан” г.Новокузнецка провели мастер-классы по изготовлению татарских национальных блюд

В мечети “Чулпан” г.Новокузнецка состоялась мероприятие проходящее в рамках, 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Инициатором встречи выступила Местная национально культурная автономия татар. Ансамбль “Шатлык” руководитель Шерматова Гузель предложила провести мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд “кыш теле”(хворост), эчпочмак(самса) и лепёшки из слоённого теста.

На встрече присутствовали и эксперты со стажем, которые делились секретами изготовления выпечки. Душевный разговор, призыв к доброте продолжались и во время чаепития.

Рисунок Багаутдиновой Зарины (13 лет) дополнил картину задуманную организаторами. Фаизя Аширова являющаяся спонсором таких мероприятий от души одарила всех присутствующих памятными подарками.