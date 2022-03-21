tatruen
Главная / Новости / В мечети “Чулпан” г.Новокузнецка провели мастер-классы по изготовлению татарских национальных блюд
В мечети “Чулпан” г.Новокузнецка провели мастер-классы по изготовлению татарских национальных блюд

В мечети “Чулпан” г.Новокузнецка провели мастер-классы по изготовлению татарских национальных блюд

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.03.2022 0 12

В мечети “Чулпан” г.Новокузнецка состоялась мероприятие проходящее в рамках, 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Инициатором встречи выступила Местная национально культурная автономия татар. Ансамбль “Шатлык” руководитель Шерматова Гузель предложила провести мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд “кыш теле”(хворост), эчпочмак(самса) и лепёшки из слоённого теста.

На встрече присутствовали и эксперты со стажем, которые делились секретами изготовления выпечки. Душевный разговор, призыв к доброте продолжались и во время чаепития.

Рисунок Багаутдиновой Зарины (13 лет) дополнил картину задуманную организаторами. Фаизя Аширова являющаяся спонсором таких мероприятий от души одарила всех присутствующих памятными подарками.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.