Акция “Татарча диктант” прошла в Таджикистане

Татары Таджикистана в этом году писали “Татарча диктант” в онлайн формате, который транслировался на телеканале ТНВ-Планета. В акции приняли участие татары из городов Душанбе, Худжанд, Истаравшан и Турсунзаде.

Организаторы акции: Исполнительный комитет Всемирного конгресса

татар, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский)

Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной

коммуникации, Телерадиокомпания «Новый Век».

Суть Акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих,

который проходит одновременно в разных городах РФ и мира.