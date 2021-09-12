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Акция “Татарча диктант” прошла в Таджикистане

Акция “Татарча диктант” прошла в Таджикистане

в Новости, Слайдер, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 12.09.2021 0 6

Татары Таджикистана в этом году писали “Татарча диктант”  в онлайн формате, который транслировался на телеканале ТНВ-Планета. В акции приняли участие татары из городов Душанбе, Худжанд, Истаравшан и Турсунзаде.

Организаторы акции: Исполнительный комитет Всемирного конгресса
татар, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной
коммуникации, Телерадиокомпания «Новый Век».

Суть Акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который проходит одновременно в разных городах РФ и мира.

 

 

 

 

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