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Акцию “Татарча диктант” провели в городе Талдыкорган Республики Казахстан

Акцию “Татарча диктант” провели в городе Талдыкорган Республики Казахстан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 12.09.2021 0 8

Акцию ‘Татарча диктант” провели в городе Талдыкорган Республики Казахстан. Сегодня, 12 сентября, диктанты проходят для тех, кто живёт за рубежом.  В Талдыкоргане в акции приняли участие 25 человек. Из них – 10 человек участвовали в офлайн формате, а  15 человек присоединились в онлайн формате.

Цель акции “Татарча диктант” – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков
правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка
орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и
преподавателей родного языка, воспитание уважения к татарскому языку, его
историческим и культурным ценностям.

 

 

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