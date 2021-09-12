Акцию ‘Татарча диктант” провели в городе Талдыкорган Республики Казахстан. Сегодня, 12 сентября, диктанты проходят для тех, кто живёт за рубежом. В Талдыкоргане в акции приняли участие 25 человек. Из них – 10 человек участвовали в офлайн формате, а 15 человек присоединились в онлайн формате.

Цель акции “Татарча диктант” – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков

правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка

орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и

преподавателей родного языка, воспитание уважения к татарскому языку, его

историческим и культурным ценностям.