Алина Фазылзянова завоевала серебро на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Татарстанская спортсменка Алина Фазылзянова стала серебряной призеркой первого этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Египте.

По итогам квалификации Алина поразила 116 мишеней, но проиграла перестрелку за ранжир. В финале татарстанский снайпер уступила в напряженной борьбе за 1-е место Данке Бартековой из Словении.

Стоит отметить, что Кубок мира по стендовой стрельбе в Египте стал первым Кубком Международной федерации стрелкового спорта спустя годовой перерыв, вызванный пандемией коронавируса.

tatar-inform.ru