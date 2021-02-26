tatruen
Главная / Новости / Алина Фазылзянова завоевала серебро на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе
Алина Фазылзянова завоевала серебро на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Алина Фазылзянова завоевала серебро на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 26.02.2021 0 7

Татарстанская спортсменка Алина Фазылзянова стала серебряной призеркой первого этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Египте.

По итогам квалификации Алина поразила 116 мишеней, но проиграла перестрелку за ранжир. В финале татарстанский снайпер уступила в напряженной борьбе за 1-е место Данке Бартековой из Словении.

Стоит отметить, что Кубок мира по стендовой стрельбе в Египте стал первым Кубком Международной федерации стрелкового спорта спустя годовой перерыв, вызванный пандемией коронавируса.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.