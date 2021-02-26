tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров посетил Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России
Данис Шакиров посетил Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России

Данис Шакиров посетил Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.02.2021 0 10

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Ярославскую область, руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров посетил Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России.

Гости ознакомились с  деятельностью организации и прослушали лекцию российского востоковеда, доктора исторических наук, профессора исторического факультета Ярославского государственного университета Валентины Вениаминовны Черновской. Также, руководитель Исполкома ВКТ рассказал о документе “Татары: стратегия действия” и вручил издание представителям регионального отделения Ассамблеи народов России.

 

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.