Сегодня, в рамках рабочей поездки в Ярославскую область, руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров посетил Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России.

Гости ознакомились с деятельностью организации и прослушали лекцию российского востоковеда, доктора исторических наук, профессора исторического факультета Ярославского государственного университета Валентины Вениаминовны Черновской. Также, руководитель Исполкома ВКТ рассказал о документе “Татары: стратегия действия” и вручил издание представителям регионального отделения Ассамблеи народов России.