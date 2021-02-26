Председатель Нацсовета встретился с представителями татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В рамках реализации Стратегии татарского народа заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Мероприятие состоялось сегодня, 26 февраля 2021 года, в стенах гостиничного комплекса “Азимут Отель Астрахань”.

Руководитель Ростовской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» Н.Х. Курмакаева рассказала о ходе реконструкции Центра татарской культуры. “На сегодняшний день реконструкция Центра продолжается. Открытие планируется в период проведения Второго Южного Сабантуя”, – сообщила Курмакаева.

“Ростовчане активно принимают участие в проектах Всемирного конгресса татар. К примеру, в этом году порядка нескольких тысяч соотечественников из Ростовской области стали участниками конкурса “Джалиловские чтения”, – добавила она.

Член Палаты ремесел Республики Татарстан, мастер по точечной росписи и керамике Г.Р. Дасаева и представитель Общества татарских женщин “Ак калфак” Р.Х. Кагарманова выступили с презентацией о павильоне “Казань” в культурно-этнографическом комплексе “Моя Россия” г. Сочи.

В.Г. Шайхразиев, в свою очередь, кратко доложил о минувших деловых поездках по федеральным округам РФ: “Окружные заседания стартовали в 2018 году. Тогда в Астрахани состоялась встреча делегации Татарстана с руководителями татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов”.

Вице-премьер РТ отметил, что Астрахань имеет внушительный опыт по удовлетворению национальных интересов. “Такого рода мероприятия, как сегодняшнее, являются хорошей площадкой для обмена опытом”, – сказал Шайхразиев.

Председатель Нацсовета рассказал о деятельности Конгресса татар в 2020 году, а именно: мероприятиях, проведенных в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, 75-летия Победы в ВОв, образовательной акции “Татарча диктант”, Международном литературном конкурсе “Джалиловские чтения” и многое др.

В завершении встречи В.Г. Шайхразиев призвал соотечественников активно участвовать в конкурсах на получение президентских грантов.

Илюзя Абульханова