Рустам Минниханов вновь возглавил национальный рейтинг российских губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь оказался на первом месте национального рейтинга российских губернаторов, который составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Исследование охватило период с января по февраль 2021 года и составлялось на основе опроса экспертного сообщества.

Помимо Президента Татарстана, в топ-3 рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев.

«В очередной раз поражаюсь креативности и чуткости в госуправлении региона: Татарстан опять впереди планеты всей. В этот раз в части формирования комфортной среды для людей с особенностями развития. Президент республики регулярно позиционирует Татарстан как территорию равных возможностей для всех. И не только на словах», — отметил один из экспертов, принимавших участие в исследовании, — журналист и политолог Александр Малькевич.

По его мнению, внимание к Рустаму Минниханову привлекло участие Татарстана в крупных спортивных мероприятиях, таких как «Абилимпикс», Специальная Олимпиада, а также уровень цифровизации госуправления и медиа.

«Я был в Казани совсем недавно — в качестве почетного гостя, спикера, эксперта участвовал в итоговой коллегии Республиканского агентства по печати „Татмедиа“ <…> Я увидел, что такое реальная цифровизация госуправления и медиа. Это тот стандарт качества, который задается Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым», — подчеркнул Малькевич.

tatar-inform.ru