Подведены итоги конкурса журналистских работ «Динем – ислам, милләтем татар”

25 февраля в Галеевской мечети Казани прошла церемония награждения победителей конкурса журналистских работ «Динем ислам, милләтем татар” (“Мой народ – моя гордость»), объявленного Духовным управлением мусульман РТ с целью привлечения внимания общественности через СМИ к проблемам сохранения татарско-мусульманской идентичности, развития и изучения татарского языка, воспитание в представителях татарского народа национально-религиозного самосознания. Авторы лучших работ из рук муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина получили дипломы и ценные призы – денежные премии.

По традиции в своей приветственной речи муфтий рассказал специальный вагаз для журналистов и подчеркнул высокую ответственность их труда перед Аллахом.

– Говорите лишь благое! — начал хазрат свое наставление. — Однажды ‘Иса (‘алейхис салям) шёл по дороге. На пути он увидел свинью и сказал: «Отойди с миром!». Хавариины (сподвижники) шедшие рядом, удивлённо спросили: «Почему ты так мягко обратился к свинье?» А он ответил: «Я так сказал, чтобы не приучать свой язык говорить плохое!». В другой день Хавариины увидели мёртвую собаку и проявили отвращение. ‘Иса (‘алейхис салям) обращаясь к ним, произнёс: «Посмотрите, какие у неё красивые и белые зубы!» Таким же образом, говоря о людях, не нужно заострять внимание на их плохих привычках, а следует отыскать в них благие качества! В результате чего будет совершен Хусну Занн (благое мнение), и язык сохранится от появления привычки говорить плохое!

Гости встречи – среди них были и именитые журналисты из известных республиканских СМИ, и корреспонденты районных газет, ТВ и радио, не упустили возможности задать вопросы Камилю хазрату и узнать его мнение относительно разных явлений в обществе. Камиль хазрат, в свою очередь, ознакомил журналистов с новыми проектами ДУМ РТ, которые нацелены на рост уммы. А начальник отдела шариата ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков подробно рассказал об издании сборника татарских имен, который учитывает и национальные традиции и религиозные устои.

Стоит отметить, что в конкурсе «Динем – ислам, милләтем татар” (“Мой народ – моя гордость») от ДУМ РТ приняли участие порядка 70 журналистов из Казани, Альметьевска, Азнакаево, Набережных Челнов, Мамадыша, Буинска, Бавлов, Нурлата, Заинска, Нижнекамска и других уголков республики. Вниманию членов жюри было представлено 434 работы на русском и татарском языках. Материалы на примере интересных героев и их судеб, поучительных историй и фактов продемонстрировали важность сохранения родного татарского языка в тесной взаимосвязи с исламскими ценностями и традициями. Некоторые СМИ создали специальные рубрики, посвященные сохранению татарского языка и предстоящей Всероссийской переписи населения.

При оценке конкурсных работ учитывалось соответствие материала заявленной теме, ее информационная насыщенность, глубина освещения темы, стиль изложения, профессионализм и объективность подачи информации, сила воздействия на аудиторию, интересные герои.

Список победителей конкурса журналистских работ «Динем ислам, милләтем татар” (“Мой народ – моя гордость»):

В номинации «Лучший телевизионный материал»:

I место – Фазлыева Лейсира Наилевна (автор и ведущая программы «Нәсыйхәт» телекомпании «ТНВ»)

II место – Жихан Муршида Ханафиевна (журналист Национальной службы передач Татарстанской государственной телерадиокомпании (Россия 1).

III место – коллектив филиала акционерного общества “Татмедиа” “Заинск-информ”

В номинации «Лучший радиорепортаж»:

I место – Шарифуллина Гулина Мирсаетовна (ведущая радиостанции «Нократ дулкыннары» Мамадышского района)

II место – Вафина Гузелия Мидхатовна (корреспондент телеканала «Биектау ТВ»)

III место – Гимадов Фаиль Фаизович (Ведущий программы «Хак дин» на «Болгар радио»сы)

III место – Шарафиева Люция Рафаэлевна (Корреспондент программы «Яңалыклар» на «Болгар радио»сы)

В номинации «Лучшая публикация в печатном СМИ»:

I место – Гарифуллина Дильбар Газилевна (корреспондент газеты «Шәһри Казан»)

II место – Киямова Муршида Галлямовна (журналист журнала «Идел»)

II место – Сафиуллина Рузия Фахимовна (журналист журнала «Идел»)

III место – Музаффарова Эльвира Фирдусовна (корреспондент газеты «Ирек мәйданы»)

Номинация «Лучшая интернет-публикация»

I место – Мухаметрахимов Альфред Фаридович (журналист электронной деловой газеты «Бизнес-онлайн»)

II место – Рахматуллин Тимур Альбертович (журналист интернет-газеты «Реальное время»)

III место – Шакирова Фагиля Рашитовна (основатель и журналист YouTube-канала «Фагиля Шакирова»)

III место – Мингалиев Минневарис Харисович (журналист сайта “Нократ” филиала акционерного общества “Татмедиа” “Мамадыш-информ”)

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